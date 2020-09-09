إسلام آباد 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم مشاركة باكستان في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منطقة "شنغهاي للتعاون" المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو.واهتمت بتأكيد الصين استمرار عملها مع باكستان على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني رغم التحديات الإقليمية والدولية.وتابعت جهود الإغاثة الجارية في إقليمي البنجاب والسند الباكستانيين لمساعدة المنكوبين من الفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية في الإقليمين.وأخبرت عن إشادة الاتحاد الأوروبي بجهود الحكومة الباكستانية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.وعرجت على الاستعدادات الجارية في باكستان لفتح الجامعات والمصالح التعليمية بعد تراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد.وأشارت إلى ارتفاع ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في منجم للرخام بشمال غرب باكستان إلى 21 قتيلاً.وتناقلت ترحيب أفغانستان بموقف الاتحاد الأوروبي حول محادثات السلام الوشيكة مع وفد حركة طالبان.وتطرقت إلى إجراء منظمة الصحة العالمية محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم "كوفاكس"، واحتفال الصين بانتصارها على فيروس كورونا، وقلق السلطات البريطانية من ارتفاع الإصابات بهذا الفيروس مجددًا.// انتهى //08:55ت م0018