سيئول 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وثلاث وفيات.وأفاد المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم بأن من بين الإصابات 144 إصابة بعدوى محلية و12 وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 21,588 إصابة، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 344 حالة وفاة.// انتهى //09:18ت م0022