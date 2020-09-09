القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تسخير إمكانيات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر.وأشارت إلى انتظام عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، لاختيار 26 نائبًا في 14 محافظة مصرية.وواكبت زيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى السودان لتقديم الدعم الطبي، لافتةً النظر إلى مواصلة مصر الجسر الجوي لمساعدة دولتي السودان وجنوب السودان في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد.ونوّهت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 187 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 100228 إصابة، والوفيات إلى 5560 حالة وفاة.واهتمت باجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، لبحث عددٍ من القضايا التي تهم الأمن القومي العربي في عدة دول وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .ولفتت النظر إلى استئناف جولة المباحثات الليبية اليوم في بلدة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية، وذلك في إطار مشاورات تقودها المغرب مع جميع الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس خلال لقائه أمس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أن أنشطة تركيا في المتوسط تنتهك القرارات الدولية.ونوّهت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى دعوة منظمة الصحة العالمية، دول العالم للاستثمار في أنظمة الصحة العامة، وكذلك تحذيرها من خسائر مهولة للاقتصاد الدولي.// انتهى //09:47ت م0026