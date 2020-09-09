الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقدّمت عيادات تطمن في منطقة الرياض خدماتها لعدد 190384 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 48 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:04ت م0029