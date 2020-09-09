عام / أكثر من 190 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
قدّمت عيادات تطمن في منطقة الرياض خدماتها لعدد 190384 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 48 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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10:04ت م
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