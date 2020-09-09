عنيزة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسشهد موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع البلدية اليوم، استقبال ثمرة "الصقعي"، وهي واحدة من الأنواع التي تنافس "الخلاص" من حيث الكمية والسعر.وبين رئيس لجنة التمور بغرفة عنيزة رئيس منصة التصدير الدولي عبدالرحمن محمد الكريدا أن أسعار "الصقعي" تراوحت بين ٥٠ ريال و ١٢٠ ريال للعبوة الواحدة زنة ٣ كيلو، مضيفاً أن السوق يستقبل أيضا أنواع أخرى منها نبتة علي والرشودية والروثانه وعسيلة وجميعها تم بيعها بأسعار تتراوح بين ١٠ ريالات و ١٥ ريال للعبوة الواحدة زنة ٣ كيلو، مشيراً إلى أن السوق ينتظر وصول ثمرة "الخلاص"، والمتوقع أن يكون متواجداً في ساحة المزاد خلال الأيام العشرة المقبلة.// انتهى //10:21ت م0033