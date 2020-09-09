الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على دعوة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لتجديد مخزون المساعدات الإنسانية، ومواصلة الاستجابة للفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان، وأسفرت عن مصرع نحو 100 شخص وإصابة 46 آخرين، فضلا عن نزوح الآلاف.وأبرزت إدانة الحكومة اليمنية، أمس إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، واعتبرت ذلك استمرارًا من الميليشيات في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.ونقلت صحف الخرطوم إعراب دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة - بما فيها القدس الشرقية - وسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.ولفتت الانتباه إلى عودة التصريحات حول خرق لوقف إطلاق النار على جبهة سرت الجفرة من قبل قوات حكومة الوفاق.وعرجت صحف الأربعاء على تأكيد خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على 50 صاروخًا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، وعثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعاملمعها وفقاً للسياقات.وأشارت إلى تعهد إيطاليا بدعم لبنان في مرحلة إعادة بناء العاصمة بيروت.ونشرت صحف السودان إعلان البرلمان الأوروبي إلغاء دورة للبرلمان كانت مقررة الأسبوع المقبل في مدينة ستراسبورج الفرنسية بسبب مخاطر صحية مرتفعة جداً مرتبطة بوباء كوفيد-19 وعقدها في بروكسل.// انتهى //11:26ت م0045