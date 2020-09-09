بيروت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل المقرب من رئيس مجلس النواب ويوسف فنيانوس ضمن قانون مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أنهما متورطان بالإرهاب وقدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله الإرهابي في لبنان.وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة.وأوردت إعراب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس عن قلق بلاده من الوضع المتوتر في شرق البحر المتوسط والناجم عن مواصلة تركيا لعمليات التنقيب الاستفزازية وغير القانونية عن النفط والغاز بهذه المنطقة.وتطرقت صحف بيروت إلى إدانة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس محاولة السلطات البيلاروسية ترحيل قياديين من المعارضة إلى خارج البلاد، محذرًا من أنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك.// انتهى //11:28ت م0047