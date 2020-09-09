حائل 21 محرم1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واساستعرضت وزارة الإسكان ممثلةً بالإدارة العامة للشراكات ‏بالوزارة، بحائل يوم أمس، الفرص الاستثمارية بقطاع الإسكان للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، وذلك خلال الورشة التي أقيمت بعنوان "الشراكة مع القطاع الخاص" بالغرفة التجارية الصناعية بحائل.وقدّم مدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات ‏بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم خلال الورشة، تعريفاً ببرنامج شراكات الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء لإيجاد حلول سكنية وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.من جهته أفاد رئيس لجنة المقاولات في غرفة حائل محمد صالح اللحيدان أن هذه الورشة استعرضت جميع محتوى برنامج شراكات والمحفزات المالية في البرنامج، الأمر الذي أثرى المستثمرين العقاريين بالمعلومات وكذلك شجع كثيراً من الحضور للانطلاق نحو الاستثمار العقاري وبحث الشراكات سواء مع الوزارة أو القطاع الخاص.// انتهى //11:40ت م0052