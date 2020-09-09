عام / أمانة حائل تواصل حملاتها المكثفة على عدد من المحلات والمطاعم
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
تواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها حملاتها المكثفة على عدد من المحلات والمطاعم للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية والتزامها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وتم خلال الحملات, إغلاق 8 محلات بدون تراخيص و تغريم 20 محل استغلت الأرصفة خارج المحل ومخالفة عدد من المطاعم على تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين .
كما قامت الفرق الرقابية بحمله على الملاحم للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية والتزامها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية حيث تم مصادرة 300 كجم لحوم مجهولة المصدر .
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11:40ت م
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