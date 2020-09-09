بغداد 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتأكيد المتحدث باسم رئيس الوزراء التزام الحكومة بأي مطلب دستوري يأتيها من البرلمان خاصة بما يتعلق باستضافة رئيس الحكومة في جلسة برلمانية.وتناولت توجيه رئيس الوزراء بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية المتاخرة للعام الحالي 2020 والتي لم يتبق إلا ثلاثة أشهر منها.ونوهت بتوجيه الحكومة لوزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث التجاوز والاعتداء على القوات الأمنية والتعامل بحزم مع من يمارس مثل هذه الأفعال, وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي والسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين, ووضع معايير لاختيار القيادات الإدارية في الوزارات في مقدمتها النزاهة والكفاءة.وأشارت صحف بغداد إلى اتجاه الحكومة نحو تنفيذ مشروع حديث لجباية أجور الكهرباء يبدأ تنفيذه قريبًا, والإسراع بتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، ومتابعة الوزارات المتلكئة في هذا المجال.وتطرقت إلى مساعي الحكومة لاستيعاب أكثرمن 2500 من أصحاب الشهادات العليا من خلال الجامعات والمعاهد الأهلية, وإقرارها مشروع تشغيل الشباب، من خلال قروض ميسرة تقدم لهم من المصارف لأجل مساعدتهم على فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة.وواصلت صحف الأربعاء الوضع الأمني مبرزة تأكيد الحكومة متابعتها للخروقات الأمنية من خلال العمل الاستخباري تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيها.وعرجت على المساعي المبذولة لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مشيرة إلى النقاط التي طرحتها الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم من أجل حل جميع المسائل العالقة بالحوار, منوهة بوصول وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد لهذا الغرض .وتطرقت صحف العراق إلى تطورات جائحة كورونا، مشيرة إلى توقعات وزارة الصحة العراقية بتصاعد عدد الإصابات اليومية خلال الأيام القليلة المقبلة.// انتهى //11:45ت م0054