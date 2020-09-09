الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستستكمل غدًا مباريات الجولة الـ 36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .حيث يلتقي القادسية صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة مع ضيفه الباطن صاحب المركز الأول بـ 72 نقطة، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة تعد هي الأقوى في منافسات الجولة وتكمن أهميتها لفريق القادسية أكثر بحكم ضمان نادي الباطن التأهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم القادم.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف فريق الجيل الخامس عشر بـ 40 نقطة، ضيفه فريق الطائي العاشر برصيد 47 نقطة ، ويلعب فريق الخليج صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة بـ 40 نقطة مع ضيفه البكيرية صاحب المركز الرابع برصيد 59 نقطة على ملعب نادي الصفا بصفوى، ويستضيف ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، المباراة التي تجمع بين الأنصار في المركز السادي عشر برصيد 35 نقطة، مع ضيفه النجوم التاسع عشر بـ 32 نقطة، ويحل الثقبة الثامن برصيد 50 نقطة ضيفًا على فريق الجبلين التاسع بـ 48 نقطة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، يستضيف الكوكب الثالث عشر بـ 41 نقطة، فريق الشعلة الحادي عشر بـ 45 نقطة، ويحل فريق جدة السابع بـ 51 نقطة ضيفًا على المجزل الثامن عشر بـ 33 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلتقي التقدم السابع عشر بـ 34 نقطة مع حطين صاحب المركز الأخير بـ 31 نقطة.وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين العين الثاني برصيد 68 نقطة مع ضيفه أحد صاحب المركز الخامس بـ 57 نقطة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.// انتهى //11:45ت م0055