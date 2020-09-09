تونس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستوجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، صوب الاستعدادات الحثيثة التي تجريها الحكومة التونسية للعودة المدرسية في ظل الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى مخاوف كبيرة في صفوف الأولياء وجهات طبية من تفشي الفيروس في صفوف التلاميذ رغم التدابير الاحترازية المتخذة.وأوردت مغاربيا تثمين جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي-الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة بجنوبي الرباط، بدعوة من المغرب، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدفع مسار الحل السياسي.وتطرقت صحف الأربعاء في الشأن العربي، إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية، وحرص الرئيس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع "وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002".وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها مناطق مختلفة في السودان بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، والتي أجبرت السلطات على إعلان حال الطوارئ في عموم المحافظات.ولفتت صحف تونس إلى سقوط قتلى وجرحى في استهداف سيارة مفخخة موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في العاصمة كابول.// انتهى //11:45ت م0056