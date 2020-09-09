جدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة "نخط بفخر", والتي أطلقتها المكتبة في فبراير الماضي.وتأتي المسابقة لإبراز دور المكتبة في نشر ثقافة الخط العربي ورفع المخزون الثقافي الإبداعي لدى النشء، إلى جانب تعزيز مكانة الخط العربي وإبراز الأعمال الفنية والإبداعية للخطاطين، ما يعكس ثراء الأفكار والمشاريع التي تتمحور حول جماليات الخط العربي.وأشادت مكتبة الملك فهد العامة واللجنة المنظمة باهتمام وتفاعل المشاركين بالمسابقة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنافسًا كبيرًا بين المشاركين، حيث اختارت اللجنة المتسابِقَين مسعود بن حافظ, و يحيى فلاته للحصول على المركز الأول، وحصد المتسابق هاني المغذوي على المركز الثاني، ونال المتسابق عبدالرحمن العيدروس فرصة الحصول على المركز الثالث.يُذكر أن اللجنة المنظمة قامت باستخلاص جميع المشاركات المستوفية للشروط وترشيح الأسماء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى وفق معايير فنية دقيقة، وحصد الفائزون على جوائز قيمة إلى جانب تكريم الأعمال الفائزة بضمها ضمن الأعمال الفنية داخل مقر المكتبة والإشادة بها في وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:47ت م0057