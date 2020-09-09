أبها 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعسير أمس، لقاءً مع مدير البنك بالمنطقة فايز بن ظافر العمري، لتحفيز رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة بالمنطقة للاستفادة من مبادرات البنك.وناقش اللقاء تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، والتحديات التي يواجهها رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، والحصول على التمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية، إلى جانب متطلبات قطاع الأعمال الحرة والأنشطة المندرجة ضمنها، وتقديم التمويلات بأسقف مرنة، وأحكام ميسرة، ومعالجة سريعة.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الاتفاقية بين الغرفة وبنك التنمية الاجتماعية، تهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة حيث استفاد ٦٣ رائدا ورائدة أعمال وكذلك الأسر المنتجة بالمنطقة من هذا الدعم على مدار ٣ سنوات، بمبلغ أكثر من مليوني ريال، مشيراً إلى أن غرفة أبها تضم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المتخصص بمجال ريادة الأعمال، ويمكن الاستفادة من خدماته عبر تقديم طلب الدعم من خلال الموقع الرسمي للغرفة بالإضافة للخدمات الاستشارية.// انتهى //11:51ت م0058