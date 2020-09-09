الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس لدى عرضه مشروع الدستور الجديد أمام البرلمان، على تلبية المشروع لمطالب الأغلبية الساحقة من الجزائريين التي عبروا عنها في الحراك الشعبي العام الماضي، متوقعة مصادقة نواب البرلمان على الدستور الجديد .وتناقلت إعلان وزارة الصحة والسكان الجزائرية أمس عن تسجيل 9 وفيات و285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1562 حالة وفاة وإجمالي الإصابات إلى 46653 إصابة، وتعافي 32985 حالة.وأشارت إلى الأمطار التي اجتاحت العاصمة الجزائر ومدن أخرى شمال الجزائر أمس، والتي تسببت في انقطاع الطرقات وتضرر ممتلكات عامة وخاصة، وعطلت حركة السير والنقل .وأشارت إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المساس بالرموز السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دول عربية أخرى.// انتهى //13:08ت م0082