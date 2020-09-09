بريدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقدّر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ما يقدمه رجال الأعمال بالمنطقة للإسهام بالمشاركة المجتمعية وما يعود بالنفع على المنطقة .وعبر عن شكره لرجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم على دعمه لبرنامج التعليم عن بعد في المنطقة بقيمة ( 3,5 ) ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال ، موجها سموه بتسمية إحدى قاعات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باسم العثيم.وقال سموه : إن تلك الأعمال المباركة هي مرآة لما يحظى به الوطن من تكاتف إنساني وخيري نبيل يقدمه أبناؤه المخلصون للأعمال الاجتماعية ودعمها .من جهته شكر مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، سمو أمير المنطقة على اهتمامه وحرصه على متانة الشراكات الوطنية الخيرية لإنجاح المبادرات والمسارات الوطنية التي تخدم أبناء المنطقة.// انتهى //13:08ت م0083