اجتماعي / سمو أمير القصيم يقدر تبرع العثيم لدعم التعليم عن بعد بالمنطقة
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
بريدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
قدّر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ما يقدمه رجال الأعمال بالمنطقة للإسهام بالمشاركة المجتمعية وما يعود بالنفع على المنطقة .
وعبر عن شكره لرجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم على دعمه لبرنامج التعليم عن بعد في المنطقة بقيمة ( 3,5 ) ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال ، موجها سموه بتسمية إحدى قاعات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باسم العثيم.
وقال سموه : إن تلك الأعمال المباركة هي مرآة لما يحظى به الوطن من تكاتف إنساني وخيري نبيل يقدمه أبناؤه المخلصون للأعمال الاجتماعية ودعمها .
من جهته شكر مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، سمو أمير المنطقة على اهتمامه وحرصه على متانة الشراكات الوطنية الخيرية لإنجاح المبادرات والمسارات الوطنية التي تخدم أبناء المنطقة.
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13:08ت م
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