الباحة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أمس, جلسته العادية, بحضور مدير إدارة الاستثمار بأمانة منطقة الباحة المهندس صالح شيبان, وجميع أعضاء المجلس، واستهلت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس أحمد بن مسفر الزهراني، تطرق إلى المطالب التي قدمها المجلس لمعالي وزير البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، أبرزها احتياج مدينة الباحة إلى عدد من الطرق الرئيسة لتزيد من اتساع وأفق المدينة, وكذا الاحتياج إلى زيادة عدد الأدوار في عدد من الشوارع الرئيسية, ومراعاة المخصصات المالية لمنطقة الباحة, والتي تتضاعف قيمة المشاريع المنفذة بها نظرا لطبيعتها الجغرافية الجبلية.بعد ذلك قدم مدير إدارة الاستثمار بأمانة الباحة المهندس صالح شيبان، عرضاً عن أعمال وتنمية وتطوير العقارات والأنشطة البلدية بما يساهم في تنمية وزيادة إيرادات الأمانة مع دراسة وابتكار الفرص الاستثمارية والإعلان عن طرحها ومتابعة حالة التنفيذ للمشاريع, مشيراً بأنه تم توقيع 294 عقداً في مجال النفع العام والنشاط الخدمي والعقود المباشرة بإجمالي يصل إلى 170 مليون ريال.وأكد مدير إدارة الاستثمار بأن الإيرادات السنوية وأبرز المشاريع التي تم طرحها بما يتناسب مع كافة المستثمرين ومتطلبات التنمية, وكذلك الفرص الاستثمارية بأمانة منطقة الباحة، منوهاً أن هناك الكثير من الفرص وفي مواقع جيدة وبمساحات مناسبة ولأغراض متعددة ممتازة، حيث أن الحراك الأخير في مجال تطوير الاستثمارات والزيارات التي تمت من قبل كبار الشركات والمستثمرين والتعاون مع صندوق التنمية السياحي ووزارة السياحة ستنعكس إيجابيا على المنطقة بجذب الاستثمارات النوعية.بعد ذلك ناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ فيها عدد من القرارات أهمها الرفع لأمانة المجالس بتفعيل اللائحة التي تخص كيفية التعاقد مع أمين المجلس من خارج موظفي الأمانة، وكذلك الرفع للأمانة بزيادة عدد موظفي في المجلس البلدي لسد الاحتياج القائم.كما قرر المجلس إحالة المقترح المتعلق بتهيئة الممشى في الشارع الرابط بين طريق الملك فهد وطريق الأمير سلطان وإحالته للجنة الشراكة المجتمعية ودراسته مع المختصين في الأمانة.// انتهى //13:11ت م0084