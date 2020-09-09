عام / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول القارة الأفريقية
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
أديس أبابا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الأفريقية 1.306.157 حالة.
وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم، أن حالات الوفاة وصلت إلى 31.494 ، لافتًا الانتباه إلى أن الدول الأكثر تضررًا من حيث الإصابة بالمرض في أفريقيا هي جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيجيريا.
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13:11ت م
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