عام / الإمارات تسجل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
أبوظبي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 883 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 416 حالة شفاء ، وحالتي وفاة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 75.981 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 67.359 حالة .
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