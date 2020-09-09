جدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن فتح باب استقبال طلبات السعوديين المتقدمين لجائزة خليفة التربوية في دورتها الرابعة عشر لهذا العام عبر النظام الإلكتروني، في 6 مجالات على مستوى الوطن العربي، وهي التعليم العالي "فئة الأستاذ الجامعي المتميز"، والتعليم العام "فئة المعلم المبدع"، والبحوث التربوية "فئة البحوث التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل"، والتأليف التربوي للطفل "القصص، والمسرحيات، وكتب الألعاب، ودواوين الشعر، والبرامج التعليمية المبتكرة"، والإبداع في تدريس اللغة العربية "فئة الأستاذ الجامعي المتميز في تدريس اللغة العربية"، والبرامج والمشروعات التربوية المبتكرة "فئة الأفراد، وفئة المؤسسات".وتستهدف الجائزة دعم التعليم والميدان التربوي، وتحفز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة، بالإضافة إلى تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدرات التربويين، ويقودهم نحو إطلاق طاقاتهم المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايير جائزة خليفة التربوية.ويستمر استقبال الترشيحات إلى الخميس 5 صفر المقبل من العام الحالي الموافق 17 ديسمبر 2020م، فيما سيكون إعلان أسماء الفائزين في إبريل 2021م، وتكريمهم في مايو من ذات العام، وتستقبل الجائزة الباحثين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤلفين والمهتمين بالمجال التربوي بشكل عام عبر تقديم مشاركاتهم عن طريق نظام تقديم الطلبات الإلكتروني والمتاح على موقع الجائزة http://www.khaward.ae ، بالإضافة إلى حضور ورش العمل الإلكترونية التي سيتم تقديمها في جميع مجالات الجائزة والمتاحة لها تسجيلات على موقع الجائزة وقناة اليوتيوب.يذكر أن جائزة خليفة التربوية استقطبت منذ بدايتها في عام 2007م وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية عدداً من الترشيحات تخطى 6000 ترشيح على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي، كما بلغ عدد الفائزين 416 فائزاً وفائزة على مستوى الإمارات والوطن العربي.// انتهى //13:23ت م0090