حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس ‏تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب ‏المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم تقرير أعمال مجلس شباب المنطقة ‏لعام ١٤٤١هـ قدمه الأمين العام للمجلس ‏الدكتور جمال ‏الرويضي. ‏وأكد سموه ‏خلال الاستقبال أهمية الدور المحوري للشباب في ‏المساهمة بالبرامج التنموية للمنطقة من خلال رؤية المملكة ‏‏٢٠٣٠. ‏من جهته قدم الدكتور الرويضي الشكر والتقدير لسمو أمير ‏منطقة حائل وسمو نائبه نيابة عن زملائه على الدعم المستمر ‏الذي يحظى به شباب وفتيات المنطقة. ‏‏// انتهى //‏13:24ت م0091