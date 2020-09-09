أبها 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس، دورة تدريبية افتراضية بعنوان "ضريبة القيمة المضافة "، قدمها مدير عمليات ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي.وتناولت الدورة العديد من المحاور أبرزها لمحة عامة عن الإطار التشريعي للضريبة، وشرح متطلبات التسجيل ومتطلبات الاستعداد لتطبيق الضريبة، وآليات إصدار الفواتير الضريبية، وآلية تقديم الإقرارات الضريبية، وحالات عملية لتقديم الإقرار.// انتهى //13:25ت م0092