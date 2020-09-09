اقتصادي / بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الكويت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5295 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر290 مليون سهم تمت عبر 10400 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر33 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر0 نقطة ليبلغ مستوى 80ر4274 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر215 مليون سهم تمت عبر 6366 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5812 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 4034 صفقة بقيمة 5ر23 مليون دينار .
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4288 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر179 مليون سهم تمت عبر 5066 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 ملايين دينار .
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