الكويت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5295 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر290 مليون سهم تمت عبر 10400 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر33 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر0 نقطة ليبلغ مستوى 80ر4274 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر215 مليون سهم تمت عبر 6366 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5812 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 4034 صفقة بقيمة 5ر23 مليون دينار .وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4288 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر179 مليون سهم تمت عبر 5066 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 ملايين دينار .// انتهى //13:30ت م0094