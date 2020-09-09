الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسافتتحت مدينة الملك سعود الطبية غرف العمليات الرقمية "الديجتال", من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وبعدة أقسام كالأشعة والمختبر وأجهزة المناظير، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وعمل التدخلات الجراحية المعقدة.وأوضحت المدينة بأن العمليات الرقمية تتكون من 9 غرف، من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.وبينت المدينة بأن الغرف مزودة بشاشات عالية الدقة والجودة لعرض جميع بيانات المريض وخطوات الجراحة، مما يتيح دقة أعلى أثناء إجراء العمليات الجراحية، وتعمل باللمس لمزيد من السرعة والإنجاز في العمل، كما يمكن من خلال نظام العمليات الرقمية نقل وقائع تلك الجراحات مباشرة في الملتقيات والمؤتمرات الطبية العالمية، مشيرةً إلى أن العمل الرقمي في غرف العمليات يسهم كثيرًا - بإذن الله- في اتخاذ القرارت الجراحية بشكل سريع، مما ينعكس إيجابيًا على المريض، ويساعد في تلقيه للعلاج المناسب في الوقت المثالي، كما أن الغرف مزودة بمختلف التجهيزات والأدوات الجراحية.وأضافت أنه تُطبق في غرف العمليات الرقمية أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تلتزم بمواصفاتها للمقاييس والمعايير الخاصة، وذلك بعزل الحوائط والأرضيات بمواد مضادة للبكتيريا والجراثيم، إضافة إلى توفير أنظمة تكييف خاصة ومميزة مزودة بفلاتر للهواء للتنقية بدقة عالية، وكذلك نظام خاص للتخلص من غازات التخدير الضارة، ونظام آخر يعزل الغرف عن الهواء الخارجي، إضافة إلى نظام إضاءة حديث وخاص.يذكر أن أقسام العمليات في مدينة الملك سعود الطبية قام بإجراء حوالي 19 ألف عملية جراحية خلال عام 2019 .// انتهى //13:32ت م0095