نجران 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمنتزه أبا الرشاش اليوم، حملة "الصلاة نور"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأشاد سموه بالجهود التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة شرائح المجتمع كافة.من جهته أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، أن هذه الحملة توعوية وتوجيهية وتُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام، مبينا أنها ستنفذ عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.// انتهى //14:36ت م0120