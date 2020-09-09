الدمام 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في الإمارة اليوم , سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانوا غوييت، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين المملكة وجمهورية فرنسا، التي تمتد لأكثر من 90 عاماً، عندما استقبلت المملكة قنصلاً فرنسياً مكلفاً لدى المملكة في العام 1926م، واستمرت العلاقة في التطور عاماً بعد عام، عبر الشراكات الاقتصادية والتجارية، وصولاً إلى السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص.وأشار سموه إلى التعاون الثقافي والعلمي الذي يجمع البلدين في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متمنياً سموه للسفير الفرنسي التوفيق في محطته القادمة.من جهته أعرب سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانوا غوييت عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بالفترة التي قضاها سفيراً لبلاده لدى المملكة، وما شهدته المملكة خلال هذه الفترة من تطورات متلاحقة في شتى المجالات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.//انتهى//14:42ت م0123