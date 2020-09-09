‏حائل 21 محرم1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس ‏شهد مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد بمنطقة ‏حائل ويستمر حتى الأول ‏من أكتوبر 2020م إقبالاً كثيفاً من ‏المتسوقين والزوار، حيث وصل عدد زواره منذ ‏انطلاقته أكثر ‏من 2000 زائر.‏وأشار المشرف العام على المهرجان ماجد المرشدي إلى أن ‏المهرجان يعد منشطاً ‏اقتصادياً للعديد من القطاعات السياحية، ‏ويعزز عمليات القيمة الشرائية والبيع في ‏المنطقة، على مساحة ‏إجمالية تقدر بـ 50 ألف متر مربع.‏وبين المرشدي أن المزارعين بالمنطقة قدموا منتجاتهم الزراعية ‏من التمور التي تتميز ‏بجودتها العالية والتي منها الحلوة ‏والخلاص والسكري والحمراء حيث تم توفيرها في ‏بيئة نقلت ‏السياحة الزراعية الى المزارع نفسها وهيئة تهيئة كاملة ‏لاستقطاب مثل هذه ‏المهرجانات والفعاليات، مشيراً إلى إمكانية ‏التسوق من المهرجان عبر المنصات ‏الإلكترونية للراغبين من ‏الأفراد والمؤسسات.‏‏// انتهى // ‏ ‏14:44ت م0126