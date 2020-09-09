اقتصادي / أكثر من 2000 زائر لمهرجان التمور والأسرة بحائل منذ انطلاقته
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
حائل 21 محرم1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
شهد مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد بمنطقة حائل ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020م إقبالاً كثيفاً من المتسوقين والزوار، حيث وصل عدد زواره منذ انطلاقته أكثر من 2000 زائر.
وأشار المشرف العام على المهرجان ماجد المرشدي إلى أن المهرجان يعد منشطاً اقتصادياً للعديد من القطاعات السياحية، ويعزز عمليات القيمة الشرائية والبيع في المنطقة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 50 ألف متر مربع.
وبين المرشدي أن المزارعين بالمنطقة قدموا منتجاتهم الزراعية من التمور التي تتميز بجودتها العالية والتي منها الحلوة والخلاص والسكري والحمراء حيث تم توفيرها في بيئة نقلت السياحة الزراعية الى المزارع نفسها وهيئة تهيئة كاملة لاستقطاب مثل هذه المهرجانات والفعاليات، مشيراً إلى إمكانية التسوق من المهرجان عبر المنصات الإلكترونية للراغبين من الأفراد والمؤسسات.
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14:44ت م
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