الكويت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 838 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92082 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 552 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9308 حالة، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4425 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 657524 فحصا.// انتهى //14:59ت م0130