الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسالتقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم, الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس, وذلك بمقر الأمن العام في الرياض.وناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على آخر المشروعات التطويرية التي يجرى العمل على تنفيذها في هذه المرحلة لتحقيق الانسجام بين مهامها الخدمية والخدمات الأمنية المقدمة لها ، لاسيما في موسمي الحج والعمرة القادمين ، إضافة إلى مناقشة عدد من الخطوات التطويرية ، وذلك للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة وتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير أبرز الخدمات بما يتواكب مع مسيرة التطوير للمشاعر المقدسة.ونوه معاليه خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة قاصدي قبلة المسلمين والعناية ببيت الله الحرام بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي يتابع جميع الخطوات التنفيذية التي تسهم في توفير الأمن والسكينة لقاصدي بيت الله الحرام طوال العام, ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وعدّ معاليه الاجتماع الذي عقد اليوم امتداد لاجتماعات تعقد بصفه مستمرة بين الهيئة الملكية للتطوير والأمن العام للتشاور والتباحث بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تكفل - بعون الله - تحقيق أداء أفضل للقطاعين فيما يتعلق بالأعمال المشتركة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.حضر الاجتماع نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء زايد الطويان, وعدد من قيادات قوات أمن الحج, إلى جانب عدد من مستشاري الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.// انتهى //15:02ت م0132