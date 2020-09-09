المدينة المنورة 21 محرم 1442هـ الموافق 09 سبتمبر 2020م واسأصدر صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية قراراً بفصل العلاقات العامة عن الإعلام بالجامعة، وإنشاء إدارة بمسمى "إدارة الإعلام"، وذلك للقيام بدورها في إيضاح صورة الجامعة عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وكلّف سموه رئيس قسم الإعلام بالجامعة الدكتور بخيت السناني ليكون مشرفاً على إدارة الإعلام بالجامعة.وقدّم الدكتور بخيت السناني شكره لسمو رئيس الجامعة على قراره بفصل العلاقات عن الإعلام، موضحاً أن إدارة الإعلام ستعمل على تطوير رسالة الجامعة تجاه منسوبيها والمجتمع المحلي، لا سيما وأنها تقوم بدور تعليمي وبحثي لخدمة المجتمع وأهداف التعليم في المنطقة وفي المملكة, مؤكداً حرص إدارة الإعلام على القيام برسالتها وعكس محتوى الجامعة على مختلف المنصات وبأبرز اللغات العالمية, ويسهم برسم صورة ناصعة للمملكة العربية السعودية ووسطيتها وانفتاحها على مختلف الثقافات والشعوب.وذكر أن الجامعة الإسلامية تتميز برسالتها العالمية، حيث تجمع أكثر من ١٧٠ جنسية تحت سقفها، ولديها طلبة من مختلف الثقافات والشعوب، ويتحدثون لغات عالمية متعددة، وكان لزاماً إنتاج محتوى يسهم في تحويل هؤلاء الطلبة إلى سفراء يحملون رسالة المملكة وما وصلت إليه من تطور في شتى المجالات.// انتهى //15:48ت م0155