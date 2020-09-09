إسلام آباد 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 حالات وفاة، و426 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 299659 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6359 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286506 حالات، في حين توجد 6794 حالة نشطة.// انتهى //15:49ت م0156