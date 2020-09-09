الطائف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسكشفت إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بصحة الطائف، عن استقبال البرج 6266 مولود منذ بداية شهر يناير من العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر اغسطس الماضي.ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد الاناث في المواليد الجدد 3805 فيما بلغ عدد الذكور 2461 طفل، وبلغ عدد المواليد غير السعوديين 340 مولوداً.من جهته أوضح مدير المجمع الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف الأخصائي مبارك بن راشد اليامي أنه تم البدء بتنفيذ عدد من الخطط الإستراتيجية التي وُضعت هذا العام للتغلب على تحدي زيادة نسبة إشغال الأسرة و بقاء الحالات الحرجة في الطوارئ مبينا أن الخطط تأتي لتقديم أفضل الخدمات الطبية عن قرب وعلى مدار الساعة لهذه الفئة من المراجعين.يشار إلى أن برج النساء والولادة بالطائف يتميز بعدة خصائص جعلته مقصداً للمراجعات نظراً لتقديمه خدمات متميزة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إذ يقدم الخدمة فرق متخصصة تعمل باستعداد متكامل للتعامل مع جميع حالات الولادة و الاحتمالات التي من الممكن أن تواجه المرأة أو المولود أثناء الولادة حيث تستقبل الحالات فرق مؤهله ومدربة وتحمل خبرات طويلة لاستقبال والتعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة الى وجود كافة سبل الأمان.ويشتمل البرج على قسم خاص بالطوارئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة والحرجة ولتتم العناية بالمستفيد بشكل فائق الاهتمام.// انتهى //15:56ت م0159