القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعها الرابع عشر اليوم على هامش أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيس اللجنة) ومشاركة أعضاء اللجنة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.وأكدت الجامعة العربية في بيان صحفي ، أن اللجنة ناقشت تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدة رفضها وإدانتها لهذه التدخلات، وجددت دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.وناقشت اللجنة مشروع القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي سيتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.وأصدرت في ختام اجتماعها بياناً أكدت فيه على ما تضمنته البيانات السابقة للجنة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.// انتهى //16:00ت م0161