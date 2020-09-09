أبهـا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسعقدت جامعة بيشة اليوم, الاجتماع الأول للمجلس العلمي للجامعة في دروته السادسة للعام الجامعي 1442هـ, بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي , ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني, وأعضاء المجلس.واستعرض المشاركون خلال الجلسة نشاط وقرارات المجلس للأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية مواصلة التطوير والاهتمام بالجودة بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها وخططها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.// انتهى //16:00ت م0162