الباحة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم, مبادرة "معاً لنتألق", وذلك لدعم أفضل بيئة تعلم أسرية تظهر التعاون المثمر مع المدرسة بتوفير البيئة المحفزة لأبنائها.وتهدف المبادرة إلى تحقيق الدور الإيجابي للأسرة في التعلم الإلكتروني, وإيجاد بيئة تعليمية تربوية محفزة للطلاب والطالبات أثناء فترة التعليم عن بعد, بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة وإبراز التفاعل في المجتمع المدرسي, وكذلك تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الأبناء من خلال الإشراف المستمر والمتابعة الدائمة وتقديم كافة التسهيلات لهم من خلال إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الأسر .من جانبه أعرب المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ، ورعايته لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، والتي تترجم حرصه واهتمامه بالمستوى التحصيلي وإيجاد مناخ تعليمي يشجع على الإبداع وإيجاد مجتمع معرفي مميز.// انتهى //16:10ت م0164