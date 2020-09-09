إسلام آباد 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.صرّح بذلك قُبيل توجهه اليوم إلى روسيا في زيارة رسمية لحضور اجتماع مجلس الوزراء الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي ستُعقد في موسكو.وأوضح قريشي أنه سيجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وروسيا في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والغاز.وذكر أن باكستان ملتزمة بأهداف منظمة شنغهاي للتعاون، وأنها أسهمت دائماً بشكل فعال في المنظمة، وأنها ستواصل لعب دورها البنّاء لتحقيق التعاون الوثيق مع المنظمة لتعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة.كما أكد قريشي على ضرورة تعزيز الدور الحيوي لمنظمة شنغهاي للتعاون للقضاء على تهريب المخدرات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة لاسيما في أفغانستان.// انتهى //16:16ت م0165