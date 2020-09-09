اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.17 %
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
بيروت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.17%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 605.48 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 ألفاً و431 سهماً، بقيمة 3 ملايين و456 ألفا و249 دولارا، نُفّذت من خلال 40 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و286 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و276 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:16ت م
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