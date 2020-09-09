بيروت 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.17%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 605.48 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 ألفاً و431 سهماً، بقيمة 3 ملايين و456 ألفا و249 دولارا، نُفّذت من خلال 40 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و286 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و276 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:16ت م0166