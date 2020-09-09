عام / وزير الثقافة والإعلام السوداني يلتقي بمدير مكتب اليونسكو في الخرطوم
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
التقى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح بمكتبه اليوم مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الخرطوم باقل كروبكن.
وبحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الخاصة بالإعلام والقوانين والإعلام الإلكتروني والصحافة الورقية والتركيز على مشروع إصلاح القوانين والتدريب الذي يتبناه مكتب اليونسكو بدعم من السفارة البريطانية بالخرطوم.
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16:25ت م
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