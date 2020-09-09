الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح بمكتبه اليوم مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الخرطوم باقل كروبكن.وبحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الخاصة بالإعلام والقوانين والإعلام الإلكتروني والصحافة الورقية والتركيز على مشروع إصلاح القوانين والتدريب الذي يتبناه مكتب اليونسكو بدعم من السفارة البريطانية بالخرطوم.// انتهى //16:25ت م0168