مكة المكرمة ٢1 محرم ١٤٤٢ الموافق 9 سبتمبر ٢٠٢٠م واسسلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم , حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها إلى وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.وأوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي أن وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي لها دور بارز ومهم جداً في تحقيق المرتكز الاستراتيجي لإيصال رسالة الحرمين, وتخدم الأهداف الإستراتيجية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين وتعزيز أثرهما الدعوي،وترسيخ الدور التعليمي للحرمين وتميزه وتقديمه بجودة عالية.من جانبه بين مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبدالله مليباري أن حلقة العمل تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة وتوفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاريع الخطة الاسترتيجية التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان:الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية٢٠٢٠ -٢٠٢٤ .// انتهى //17:11ت م0187