بروكسل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسوافق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على موقف المجلس بشأن مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021.ووفق الاتفاق حدد المجلس الأوروبي إجمالا لميزانية العام المقبل 162.9 مليار يورو في الالتزامات و 164.8 مليار يورو في المدفوعات.وقال وزير المالية الاتحادي الألماني أولاف شولتز -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية- في بيان: إن ميزانية عام 2021 ستساعد الاتحاد الأوروبي في معالجة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا الذي أثر بشدة في المجتمعات والاقتصاد.وأضاف أن موقف المجلس الأوروبي يتماشى تمامًا مع الأولويات التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو للإطار المالي المتعدد في السنوات المقبلة، ويوفر الوسائل المناسبة لدعم الانتعاش المستدام بالإضافة إلى التحول الأخضر والرقمي للاتحاد الأوروبي .// انتهى //17:18ت م0189