أبوظبي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسوقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية في باكستان لمواصلة تعزيز استقرار النظام المالي ولمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وتأتي هذه المذكرة -التي وُقّعت من قبل سفير باكستان لدى الإمارات غلام دستغير ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات علي فيصل باعلوي- في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح بهدف مكافحة الجرائم المالية.وأكد سفير باكستان لدى الإمارات أن التعاون في تبادل المعلومات بشأن غسل الأموال لعب دوراً مهماً في مكافحته والجرائم المتعلقة به، مشدداً على أهمية العمل عن كثب لتعزيز التعاون بين البلدين.من جانبه قال علي فيصل باعلوي: إن إبرام هذه الاتفاقية مع وحدة الرقابة المالية في باكستان يأتي تماشياً مع اهتمام دولة الإمارات في الإسهام الفعال في جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تمثل هذه الاتفاقية عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان.// انتهى //17:24ت م0191