الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسرهن المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور علي خالد الفويل قدرة السوق على معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني وتغيير الوضع الراهن بموافقة وزارة المالية بإدراج أربع شركات حكومية كبيرة في سوق الخرطوم بحيث تصبح شركات مساهمة عامة، مؤكدا جاهزية السوق لإحداث التغيير المطلوب.واشتكى خلال مخاطبته اليوم "ورشة دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني" من عدم إدراج قطاعات مثل البنوك وشركات الوساطة والقطاعات الصناعية والزراعية، مؤكداً قدرة السوق على معالجة المشاكل حال تهيئة البيئة اللازمة وتعاون الجهات المختصة ومن ثم جذب المدخرات والاستثمارات ومعالجة حوالي 75%من المشاكل الاقتصادية.وكشف عن خطة لتهيئة السوق في عدة محاور على رأسها التداول الإلكتروني والحوكمة، مؤكداً جاهزية البيئة الداخلية بنسبة 90% .وشدد على ضرورة وضع برنامج أسعار عاجل لمعالجة الوضع الحالي يستصحب فيها كل ما يعين الحكومة لأن الدولة وحدها لا تستطيع معالجة المشكلة، وقال: نحتاج لتأصيل هوية الاقتصاد السوداني خاصة أن الاقتصاد علم البدائل، وطالب بالخروج بتوصيات واضحة ومحددة ومصنفة وقابلة للتنفيذ.// انتهى //17:25ت م0192