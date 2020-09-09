حفر الباطن 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنفذ مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن 35 حملة ومبادرة توعوية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد"COVID-19" شملت الدوائر الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والمساجد ومساكن العمال والصناعية .وقدم الفريق التوعوي بمستشفى الولادة والأطفال مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة ، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري مع توزيع المنشورات التوعوية بعدة لغات تضمنت مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا والإجابة عليها .وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك بإتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.// انتهى //17:48ت م0195