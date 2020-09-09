الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم طائرتين تحمل مساعدات مقدمة من الحكومة المصرية للسودان في إطار الجسر الجوي لمواجهة آثار السيول والفيضانات.وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد -التي وصلت الخرطوم أمس خلال استقبالها المساعدات- في تصريحات صحفية: إن جسر المساعدات يأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للأشقاء في السودان، مبيّنة أن هذا الجسر يعد ثالث جسر جوي للسودان، حيث كان أول جسر لمواجهة كورونا، والثاني جسر مساعدات مصاحب لزيارة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.وأكدت أن جسر المساعدات سيتواصل حتى زوال محنة الفيضانات، مشيرة إلى أنها تقود فريقا طبيا مكونا من 20 طبيبا وصيدلانيا ومسعفا، إضافة إلى الطب الوقائي والتمريض، حيث يتم نشرهم على أربعة فرق في أربعة أماكن هي الأكثر تضررا بولاية الخرطوم، مبيّنة أنهم سيبذلون جهودا مقدرة لإسعاف المتضررين.وأوضحت أنه سيبدأ أيضا في تجهيز أطقم طبية ثطأخرى لتقديم مساعدات في السودان.من جانبه أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم أن الدعم المصري الذي وصل اليوم يعد دعما عاجلا واستجابة سريعة للحاجة التي حصلت نتيجة الفيضانات التي مرت بها البلاد، مثمنا الدور المصري في دعم السودان.// انتهى //17:49ت م0196