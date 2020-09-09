المنامة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب رئيس جمهورية أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدةً تضامنها مع أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية "وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية" عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.// انتهى //18:49ت م0210