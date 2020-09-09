موسكو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول منظمة شنغهاي للتعاون تستجيب بسرعة للتحديات الحادة الجديدة، بما في ذلك المتعلقة بالتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية والتجارية والاقتصادية لجائحة كورونا.وقال بوتين في اجتماع مع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون عقد في شكل مؤتمر فيديو: "لقد أثبتت منظمة شنغهاي للتعاون من الناحية العملية قدرتها على الاستجابة بسرعة للتحديات الحادة الجديدة الناشئة".وأوضح أن الدول الأعضاء في المنظمة تسعى إلى البحث المشترك عن حلول للقضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، وذلك بتنسيق وثيق للسياسة الخارجية بما في ذلك في الأمم المتحدة والصيغ الدولية الأخرى​​​.// انتهى //18:59ت م0211