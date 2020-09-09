مسقط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستلقى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.واستعرضا خلال الاتصال العلاقات المتينة بين البلدين في المجالات كافة، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة.وعبّر الرئيس الأمريكي عن تقديره البالغ للتعاون الذي تُبديه السلطنة في الكثير من المجالات، فيما أكد سلطان عمان حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة والدفع بها إلى آفاق أرحب.// انتهى //19:00ت م0212