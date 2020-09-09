جدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستفقد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة اليوم كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة للوقوف ميدانياً على جاهزية التدريب والتأكد مــن تطبيق الكلية للضوابط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .وتجول كدسة في المعامل والمختبرات والورش وناقش مع المتدربين المعوقات التي تواجههم في سير العملية التدريبية.وأشاد بما اطلع عليه من إمكانيات متطورة وموارد متاحة في الكلية وسير عملية التدريب بصورة متميزة وفعالة وبجودة عالية, مؤكداً أن التدابير التي اتخذتها الدولة تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على سلامة المتدربين والمنسوبين وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:13ت م0215