رفحاء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية غداً، درساً علمياً بعنوان "كتاب رياض الصالحين لابن عثيمين"، يقدمه رضا بن خلف الشمري بمسجد ربيعة بن عامر بروضة هباس.ويأتي الدرس العلمي الذي يُقام بعد صلاة العصر، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //19:16ت م0217