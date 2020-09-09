الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأكدت الجزائر اليوم رغبتها وعزمها لاستضافة القمة العربية ال31 في أقرب فرصة ممكنة.وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في اجتماع المجلس الوزاري العربي في دورته ال154 المنعقد بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفيرانس: إننا نؤكد بهذه المناسبة على رغبة الجزائر وعزمها لاستضافة القمة العربية الـ 31 في أقرب فرصة ممكنة لكون ترتيبات احتضانها قد انطلقت منذ مدة وهو ما وقف عليه السيد الأمين العام شخصياً لدى زيارته للجزائر شهر فبراير الماضي، لافتاً النظر إلى أن انتشار وباء "كوفيد- 19" حال دون انعقادها في موعدها.وأشار بوقادوم إلى أن ملف إصلاح العمل العربي المشترك يظل من أهم الوُرش التي نتفق جميعا على ضرورتها وأولويتها، وهو ملف يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى العلاقة العضوية بين دور الجامعة العربية و إصلاح هياكلها وأساليب تسييرها بما يمكّنها من الاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية.وأعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن تشكل قمة الجزائر المقبلة محطة فارقة في مسار إصلاح العمل العربي المشترك.// انتهى //19:25ت م0219